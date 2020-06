La Festa della Repubblica tra le Bellezze FAI

Per la festa della Repubblica, riaperti i beni del Fondo Ambiente Italiano e tessera annuale gratuita per personale sanitario

Domani, 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da sempre impegnato nella tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano, ha deciso di celebrare la forza dell’Italia dando nuovamente accesso alle sue Bellezze.

Saranno dunque aperti al pubblico i suoi Beni con contributo libero volontario, per offrire ai visitatori, in un’occasione così solenne, una giornata speciale nei luoghi meravigliosi di cui si prende cura in tutta Italia, rappresentativi del nostro inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Per aderire a questa speciale iniziativa, che risulta ancora più preziosa soprattutto adesso che l’Italia, dopo la lunga chiusura, comincia a rialzarsi, è necessario prenotarsi sul sito www.ibenidelfai.it.

Per quanto concerne, in via specifica, la Regione Campania, sarà accessibile gratuitamente la Baia di Ieranto, insenatura del Golfo di Salerno dalle acque limpidissime.

A partire dal 2 giugno, inoltre, medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i Beni o parteciperanno agli eventi nazionali organizzati dalla Fondazione potranno ricevere in omaggio la tessera di iscrizione annuale al FAI, presentando in loco i documenti attestanti la propria professione. Un gesto concreto e tangibile con cui la Fondazione intende mostrare la sua gratitudine nei confronti di chi ha operato in prima linea per la salvezza di tutti noi durante l’emergenza sanitaria, con lo stesso valore di chi in passato ha combattuto per la difesa del Paese.