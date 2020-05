Avellino, ora i locali pubblici possono restare aperti fino all’ 1:00

Obbligo di chiusura per i locali posticipato all'1:00. Dalle 19:00 obbligatorio il monouso per gli alcolici

Avellino - Quest’oggi, tramite l’ordinanza comunale n. 192, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto con decorrenza immediata e per i giorni 29, 30 e 31 Maggio, che la chiusura dei locali pubblici e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possa avvenire entro e non oltre le ore 01:00, e non più dunque, come precedentemente previsto, entro le ore 23:00.

Il testo dell’ordinanza ordina altresì il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche presso le grandi e medie distribuzioni di vendita dopo le ore 21:00. E’ disposto in aggiunta che la vendita di bevande alcoliche debba avvenire esclusivamente attraverso contenitori monouso. Ai titolari degli esercizi pubblici è infine fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all’interno delle aree pubbliche di cui sono concessionari.

Il sindaco Festa ha dunque accolto le istanze degli esercenti esasperati dall’obbligo di chiusura anticipata ed a proposito dell’ordinanza ha dichiarato: “Venerdì e sabato sera sarò anche io in strada ,queste disposizioni sono un atto di fiducia nei confronti dei giovani. Non deludetemi”