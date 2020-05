Previsto ampio piano per il potenziamento della linea ferroviaria dal capoluogo

Dopo aver discusso in via generale delle modificazioni apportate al Patto per la Regione Campania (link all’articolo), analizziamo ora nello specifico l’oggetto della delibera di giunta regionale n. 232 del 19.5.2020 per quanto riguarda gli interventi di primaria rilevanza per lo sviluppo socio-economico in Irpinia nei settori di Infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, scuola, università e lavoro, turismo e cultura, sicurezza e cultura della legalità.

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, certamente il più nutrito, è previsto, secondo lo schema tabellario pubblicato sul BURC, lo stanziamento complessivo di € 7.000.000,00 per interventi di messa in sicurezza della viabilità a servizio della provincia di Avellino e € 69.713.888,00 per l’elettrificazione, la velocizzazione e l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea SALERNO- MERCATO S.S.- AVELLINO- BENEVENTO. Sempre nell’ottica del potenziamento del traffico ferroviario del capoluogo, sono altresì previste la realizzazione di un collegamento diretto che dalla stazione di Avellino porti al polo universitario di Fisciano e alcuni interventi di ripristino della linea ferroviaria Avellino- Rocchetta S. Antonio. Ulteriori fondi saranno stanziati per il completamento funzionale dei progetti riguardanti l’ex Caserma dei Carabinieri di Ariano Irpino ed il palazzo della Prefettura di Avellino.

Quanto agli altri settori va detto che gli interventi previsti esulano dalla mera localizzazione territoriale, per rivolgersi piuttosto all’intera comunità campana; i fondi stanziati infatti adducono investimenti nei campi più diversificati: dai lavori di trattamento e smaltimento dei rifiuti stoccati assai diffusamente sul territorio regionale a quelli destinati all’attuazione di interventi sul dissesto idrologico; o ancora dalle azioni per la valorizzazione di beni ed attività culturali alla messa in sicurezza dei manti stradali dei piccoli comuni, concludendo, immancabilmente, con i poderosi stanziamenti rientranti nel piano socio-economico previsto dalla Regione in risposta alla pandemia di Covid-19.

L’auspicio di chi scrive, e certamente della collettività degli abitanti della Regione, è di vedere completate quanto prima opere che purtroppo da anni permangono in attesa di essere finalizzate.

QUI è consultabile l’intero schema tabellare sullo stanziamento dei fondi