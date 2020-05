La pubblicazione a seguito della delibera della giunta regionale

Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Campania) la delibera avente ad oggetto l’approvazione della riprogrammazione del cd. “Patto per lo sviluppo della Regione Campania.

Tale documento a firma del Governo e del Presidente De Luca, contenente originariamente (2016 n.d.r.) la definizione degli interventi di primaria rilevanza da realizzare per lo sviluppo socio-economico della Campania, nell’ambito della definizione del Masterplan per il Mezzogiorno, ha visto, come del resto quasi ogni tipo di obbligazione contrattuale nel nostro paese, i propri effetti venire travolti dall’emergenza pandemica di Covid-19. Ad onor del vero, va specificato che il patto, così come previsto originariamente nel 2016, era già stato oggetto di rilevanti modificazioni ben prima dell’emergenza-coronavirus, alla luce della quale però, consistenti cambiamenti sono divenuti, più che adeguati, indispensabili.

Il piano, che prevede interventi finalizzati al rilancio di molteplici settori (Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Scuola, Università e Lavoro, Turismo e Cultura, Sicurezza e Cultura della Legalità) è stato dunque opportunamente modificato , passando dall’importo complessivo di € 9.558.244.000,00 all’attuale importo pari ad € 7.781.448.908; ciò però, si precisa, al netto degli interventi già effettuati e degli ulteriori stanziamenti intervenuti successivamente alla originale statuizione del patto.

Le somme saranno dunque investite secondo lo schema tabellario pubblicato in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 232 del 19/05/2020, e consultabile sul sito internet del “BURC DIGITALE”.

Click QUI per leggere lo schema (BURC n.112)