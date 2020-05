In Campania riaprono centri termali, parchi tematici, circoli culturali e viene revocata la zona rossa nel Letino

Con nuova ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato nuove disposizioni allentando ulteriormente le vigenti misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il Governatore, infatti, da domani, 27 maggio, ha sbloccato la ripresa delle attività delle strutture termali e dei centri benessere e previsto il ripristino delle piscine di acqua di mare nel rispetto dei protocolli di sicurezza allegati al medesimo provvedimento.

Con lo stesso provvedimento e con decorrenza immediata è stata, inoltre, revocata la zona rossa nel Comune di Letino (Caserta).

Dal 28 maggio 2020 sono consentite anche le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo laddove non siano realizzabili a distanza.

Sempre a partire dalla stessa data, infine, sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, e riprende l’attività dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza allegati.

