Dopo la delibera della giunta la riapertura è attesa entro 15 giorni

Avellino - Una delibera di giunta, proposta dal vicesindaco Nargi, ha previsto l’adeguamento alle disposizioni dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) e della Regione Campania, in vista della riapertura dei mercati rionali cittadini.

L’obbiettivo è quello di rendere nuovamente disponibili le aree fieristiche di via Lanzilli, Piazza Kennedy, Piazza del popolo, rione Mazzini, Valle e via Acciani nel giro di 15 giorni. Il provvedimento arriva per la verità in leggero ritardo rispetto ad altri comuni italiani, tuttavia la speranza è quella di restituire quanto prima alla città le sue aree fieristiche destinate alla vendita di beni alimentari e merceologici.