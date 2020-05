Segnalati assembramenti di giovani in cerca di "vita notturna"

Avellino- Pioggia di segnalazioni per assembramenti. Dalla periferia al centro città giungono infatti le voci dei cittadini preoccupati dai raduni di giovani ansiosi ditornare alla normalità e riprendere la movida notturna. Le forze dell’ordine cittadine sono già da alcuni giorni in azione al fine di disperdere gli assembramenti che, in particolare nella zona di Via de concilis, ultimamente sono tornati a formarsi.

Nella serata di ieri nello specifico, si è registrato un eccessivo movimento di giovani che, sebbene tutti muniti di mascherina, non rispettavano l’obbligo di distanza interpersonale ancora vigente.

Il Sindaco Festa è intervenuto a riguardo ricordando che non è questo il momento di abbassare la soglia dell’attenzione, ed annunciando un’ordinanza che prevede sanzioni per chi getta in strada guanti e mascherine. “Questi gesti-dice il sindaco- non possono essere tollerati, e verranno sanzionati”.