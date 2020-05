215mila euro complessivi i fondi da erogare alle famiglie del capoluogo

Avellino- Tra le diverse misure adottate dal piano socio-economico della Regione Campania nell’ottica di dare respiro ai cittadini in occorrenza della grave recessione economica dovuta all’espansione del contagio da Covid-19, figura, come ben noto, il cd. “sostegno casa”. Tale forma di sostegno, indirizzata ai soggetti facenti parte di un nucleo familiare residente in abitazioni in affitto che hanno subito una riduzione reddituale a causa della pandemia, comporta la concessione di un contributo pari al 50% del canone locativo fino a un massimo di € 750,00.

La domanda, da presentare non alla regione, bensì al comune dove l’immobile locato si trova, vedeva il termine ultimo di presentazione estinguersi alle 18:00 di ieri, 12 Maggio 2020.

Ebbene, oggi, il Comune di Avellino ha comunicato e trasmesso i dati relativi a tali importi alla Regione Campania: 390 le domande giunte, per una somma complessiva da erogare pari a € 215.000.

Le verifiche sul possesso dei requisiti sono integralmente rimesse ai comuni, i quali sono anche incaricati della catalogazione e della distribuzione della liquidità.