Una tenda pericolante è stata messa in sicurezza

Nel pomeriggio di oggi 13 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Alberico Crescitelli, in centro città, per una tenda divelta dal vento al sesto piano di un edificio del posto. Con l’ausilio dell’autoscala la tenda pericolante è stata messa in sicurezza.