Porte aperte, ma restano pesanti le limitazioni all'afflusso

Avellino- Da quest’oggi è di nuovo accessibile il Campo Coni di via Tagliamento ad Avellino. La struttura sportiva, rimasta chiusa per quasi un’anno, è stata riaperta stamattina alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Giuseppe Giacobbe e del sindaco Festa.

Per quanto riguarda l’accesso al pubblico, gli ingressi saranno, a causa dell’emergenza pandemica in corso, temporaneamente contingentati secondo le seguenti modalità:

Il campo sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 e 20:30. Il tempo massimo di permanenza nella struttura per ogni utente è di un’ora e trenta minuti e gli accessi pomeridiani saranno limitati a stringenti fasce orarie: dalle 15 alle 16.20; poi dalle 16.30 alle 17.50, dalle 18 alle 19.20 e dalle 19.30 alle 20.30. Allo scattare di ogni fascia oraria i cancelli saranno opportunamente chiusi per non comportare l’affollamento della struttura. La domenica e i giorni festivi il Campo Coni resterà aperto dalle 9 alle 13; gli spogliatoi resteranno chiusi, ma saranno disponibili, i servizi igienici sotto la tribuna. Un’ora prima delle aperture, gli addetti dell’Acs provvederanno alla sanificazione.

Una boccata d’ossigeno necessaria per l’intera comunità avellinese, che ora attende la riapertura anche di tutti gli altri spazi verdi.