Coronavirus, De Luca adotta ulteriori provvedimenti

14 giorni di isolamento domiciliare per chi viene da fuori regione e obbligo di mascherine per tutti i campani

Napoli – Attraverso un’ordinanza emanata nella serata di ieri, ed immediatamente pubblicata sul bollettino regionale, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha adottato determinati provvedimenti che entrano in vigore nell’immediato, con efficacia fino a domenica prossima. Il contenuto dell’ordinanza prevede determinati obblighi e doveri per i cittadini campani, oltre che per i cittadini, che da regioni diverse, rientrino nel nostro territorio.

Nello specifico è fatto obbligo di comunicare all’Asl il proprio rientro in Campania, con contestuale isolamento domiciliare per i 14 giorni successivi salvo che ciò rientri nelle comprovate esigenze lavorative. In materia di spostamenti, il provvedimento coinvolge anche le compagnie aeree oltre che quelle ferroviarie, affinchè forniscano i nominativi dei cittadini diretti in Campania, oltre che fare un test rapido qualora dal controllo della temperatura, risultasse che la stessa superasse i 37.5 gradi. Infine provvedimento significativo, sul quale il governatore già aveva battuto nei giorni precedenti, e che ha precisato anche nella suddetta ordinanza è l’obbligo per i cittadini di indossare i dispositivi di protezione, comunemente noti come mascherine, nelle aeree pubbliche, che però non coinvolge i bambini con età inferiore a 6 anni, oltre che le persone con disabilità che non risulti compatibile con l’uso continuato della mascherina.

Per visualizzare l’ordinanza clicca qui