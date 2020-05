Raggiunto l’accordo tra il Governo e la Cei per la ripresa delle celebrazioni con il popolo dal 18 maggio

Questa mattina è stato siglato, a Palazzo Chigi, il Protocollo tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana che permetterà la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, in condizioni di massima sicurezza per la salute pubblica e per la tutela dei fedeli.

All’incontro finalizzato alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, erano presenti il presidente della Cei Gualtiero Bassetti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Il Protocollo, che entrerà in vigore da lunedì 18 maggio, contiene una serie di misure dirette a consentire l’accesso ai luoghi di culto e le celebrazioni liturgiche nel pieno rispetto della normativa di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Sarà il Parroco competente ad individuare la capienza massima dell’edificio e ad ottemperare con cura tutte le disposizioni previste comprese, ovviamente, quelle relative all’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti.