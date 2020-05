Invitalia pubblica il bando che consente alle imprese che acquistano dispositivi di protezione individuale di ottenere un rimborso fino al 100%

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’ impresa, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando “Impresa SIcura”. Lo scopo è quello di consentire alle imprese che acquistano dispositivi di protezione individuali, finalizzati al contenimento dell’emergenza Coronavirus nei luoghi di lavoro, di ottenere rimborsi fino al 100%.

Le risorse disponibili utili a tal fine sono di ben 50 milioni di euro e il rimborso fino al 100% è concesso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L’importo minimo rimborsabile è di 500 euro fino a un massimo di 150mila euro per impresa. Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano purché siano regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese con sede principale o secondaria sul territorio nazionale nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e purché non siano sottoposte a liquidazione o procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Più specificamente, è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a partire dal 17 marzo 2020 sino alla data di invio della domanda di rimborso. Il rimborso concerne non solo l’acquisto di ogni tipo di mascherina, ma anche di guanti, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea e soluzioni disinfettanti.

Le domande di rimborso vanno inoltrate esclusivamente in via telematica, entro gli orari prestabiliti, a partire dall’11 maggio ed entro il 18 maggio. Successivamente, verrà publicato un elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione in odine cronologico indicando, tra di esse, quali sono ammesse a compilare la domanda di rimborso.

Clicca qui per saperne di più.