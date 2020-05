Coronavirus, domani al via la Fase 2

Il messaggio del Presidente alla popolazione attraverso i canali social

Il Presidente del Consiglio, attraverso i suoi canali social, ha voluto indirizzare un messaggio alla popolazione, alla vigilia della fase 2 che prenderà il via a partire dalla mezzanotte.

Il premier ha optato per una scelta social e non per la consueta conferenza, visto che appena 7 giorni fa aveva annunciato la fase, con contestuali modalità, a mezzo stampa.

“Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità.” così Conte sulla sua pagina Facebook

“Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore.” ha continuato il Presidente, che ha poi chiesto collaborazione alla cittadinanza :”Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno ancora di più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, continuare a mantenere la distanza interpersonale, a indossare la mascherina quando e dove sarà necessario, e a lavarci spesso e con cura le mani. Più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni.

Il presidente ha poi concluso con un messaggio di speranza al paese, mettendo in prima linea la salute :“Dovremo tutti insieme cambiare marcia al Paese. Con prudenza, decisi e determinati ad andare avanti ma senza rischiare di fermare il motore. Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi. Sono fiducioso, insieme ce la faremo.”