Consegna a domicilio senza limiti di orario, utilizzo obbligatorio di mascherina e isolamento fiduciario per chi rientra in Regione

Con nuova ordinanza n. 41, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, emana ulteriori misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le nuove disposizioni riguardano l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, attività motoria, rientri nel territorio regionale, ma anche asporto e consegna a domicilio.

Più specificamente, tutti i soggetti provenienti dalle altre Regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, hanno l’obbligo perentorio, salvo che sussistano comprovate esigenze lavorative o di salute, di darne tempestiva comunicazione all’ASL territorialmente competente, al Comune di destinazione o al proprio medico di medicina generale, e di mantenere lo stato di isolamento fiduciario per 14 giorni, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

D’altra parte tutti gli Enti ed Autorità competenti sono tenuti ad intensificare le attività di controllo presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite.

Disposto, inoltre, l’utilizzo obbligatorio della mascherina su tutto il territorio regionale. Tuttavia, l’obbligo non vale per i bambini al di sotto dei sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Ancora, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, solo ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e sempre rispettando le seguenti fasce orarie: dalle ore 6.30 alle 8.30 e dalle ore 19.00 alle 22.00.

Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, per pizzerie, ristoranti, bar e pasticcerie l’abolizione di limiti orari per la consegna a domicilio di generi alimentari, escludendo ancora però il servizio d’asporto.

Tali nuove disposizioni, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, entreranno in vigore a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.