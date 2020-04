Coronavirus: fase 2, le misure per gli esercizi commerciali e per i clienti

Il Ministero della Salute pubblica le regole per gli esercenti e i consigli per clienti in vista dell'imminente fase 2

Sul proprio sito istituzionale, il Ministero della Salute ha reso nota una serie di misure rivolte sia agli esercenti commerciali che ai clienti in modo da poter gestire e affrontare al meglio la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che inizierà il 4 maggio. Al fine di limitare e contrastare la circolazione del virus e assicurare ai clienti acquisti in sicurezza, gli esercizi commerciali devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal recente decreto del 26 aprile: 1. DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività. 2. PULIZA DEI LOCALI: Garantire l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno. 3. ARIA: Mantenere un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria. 4. IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani. 5. MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale. 6. GUANTI: Usare guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande. 7. INGRESSI DILAZIONATI: Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

- attraverso ampliamenti delle fasce orarie

- per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori

- per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. INFORMAZIONI: Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare. Non mancano le regole e i consigli rivolti, d’altra parte, ai clienti per fare acquisti in sicurezza ai tempi di Covid-19: 1. SPESA A DOMICILIO: Verificare la possibilità di consegna della spesa a domicilio ordinando al telefono o via internet. 2. REGOLARITÀ: Fare la spesa solo una volta alla settimana, delegando a un solo membro della famiglia tale compito. 3. LISTA: Preparare una lista della spesa per velocizzare gli acquisti e ridurre i tempi di attesa di tutti. 4. MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 5. DISTANZA: Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri clienti e addeti alla vendita. 6. GUANTI: Indossare guanti “usa e getta” in particolare in caso di alimenti e bevande. 7. IGIENE DELLE MANI: Pulire le mani con gel igienizzante messo a disposizione prima e dopo l’uso dei guanti. Clicca qui per l’infografica per gli esercizi commerciali. Clicca qui per l’infografica per i clienti. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it