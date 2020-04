Revocata la possibilità di esercitare attività fisica nei pressi della propria abitazione

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non ha certo gradito le immagini circolate ieri in rete che hanno mostrato il lungomare di Napoli pieno di runners. La risposta a quelle immagini non si è fatta attendere, ed è arrivata repentinamente quest’oggi.

Con una nota pubblicata sul sito della Regione, l’Unità di Crisi ha trasmesso il chiarimento n.21 dell’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 (quella che consentiva l’attività motoria nelle fasce orarie della prima mattina e serali), con la quale ha specificato che : …non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri”.

Click QUI per leggere il provvedimento integrale.