Coronavirus: nuove dichiarazioni del sindaco Festa su come affrontare la fase 2

Intollerabile rubare le mascherine dalla buca delle lettere, ludoteche all'aperto, sostegno alle attività rimaste chiuse e a chi ha subito una riduzione del fatturato

Avellino - Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel corso di una diretta Facebook ha affrontato varie tematiche soffermandosi sulle modalità da adottare per fronteggiare al meglio la cosiddetta Fase 2.

Tra le categorie di coloro che hanno maggiormente subito i traumi di questa emergenza, secondo il sindaco, ci sono sicuramente i bambini: “Stiamo immaginando insieme all’amministrazione di verificare la riapertura del Parco Santo Spirito e del Parco della Pace ma anche del Campo Coni; immagino la riapertura di queste strutture per realizzare una sorta di ludoteche all’aparto per consentire ai bambini di riappropriarsi finalmente della proprio vita, del proprio presente e della propria libertà”.

Per quanto concerne il sostegno alle attività commerciali, il Sindaco, consapevole della presenza di moltissime attività, come quelle artigianali, che rimarranno chiuse ancora per un altro mese ha dichiarato: “Già abbiamo il commercio in ginocchio e grandi difficoltà. Noi, per quanto riguarda il commercio, abbiamo immaginato di rastrellare un po’ di fondi relativi ai residui dei vecchi finanziamenti europei destinati ad interventi non più realizzati. Attendiamo qualche buona notizia dal Governo centrale e da quello regionale ma le micro-imprese devono sapere che non saranno lasciati sole a combattere questa battaglia”.

Non manca il riferimento ad un intervento atteso da tempo: la sistemazione del tratto di strada di via Colombo in cui sono stati più volte segnalati problemi di infiltrazioni d’acqua e avvallamenti: “Anche noi, pian piano, stiamo riprendendo cosi come stiamo continuando ad effettuare la sanificazione delle strade e la manutenzione del verde”.

Per quanto riguarda le mascherine, il Sindaco, con profonda amarezza, ha fortemente condannato i continui e intollerabili furti delle mascherine distribuite ai vari cittadini: “Non posso immaginare che si faccia la corsa al furto della mascherina nella buca della posta del nostro vicino. Non lo posso consentire e accettare; siamo una comunità rispettosa delle norme e del comportamento civile, continuiamo a comportarci come sappiamo e non mostriamo un lato negativo che non abbiamo”.

In ambito sociale, l’amministrazione comunale sta lavorando per sostenere chi ha subito una riduzione del fatturato “C’è bisogno di un aiuto per chi negli ultimi mesi ha fortemente risentito della crisi e ha subito una riduzione del fatturato. Gli stessi, per un imponibile 2018, possono partecipare al bando, che pubblicheremo domani. Non sappiamo ancora quanto arriverà dalla Regione e quale sarà la disponibilità destinata al comune di Avellino”.