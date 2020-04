Regione Campania: da lunedì ammesse corse e passeggiate sotto casa

Con una nuova ordinanza regionale, consentite attività motoria e passeggiate sotto casa e cibo d'asporto fino alle 23

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con ordinanza n. 39 del 24 aprile 2020 emana ulteriori misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come si legge nella relativa nota, il provvedimento contiene una serie di disposizioni sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini campani: “Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata”.

Dal lunedì 27 aprile al 3 maggio, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, sarà consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, in prossimità della propria abitazione e sempre rispettando l’obbligo di utilizzare la mascherina e di mantenere un distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente. Nello specifico, si potranno fare sport e passeggiate sotto casa anche con una persona del proprio nucleo familiare nelle seguenti fasce orarie: dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19. alle 22.

Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana: saranno, infatti, consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato del settore.

Ulteriori aggiornamenti anche per quanto concerne le misure in tema di ristorazione: prenotazione telefonica o online e conseguente consegne a domicilio non più fino alle 22, bensì fino alle 23.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.