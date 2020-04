Il 25 Aprile è un giorno di grande significato storico, sociale e politico nella vita del nostro Paese

Il 25 Aprile è un giorno di grande significato storico, sociale e politico nella vita del nostro Paese.

Settantacinque anni fa, l’Italia era liberata dal nazifascismo, con tutto l’orrore, la tristezza e la crudeltà che quegli anni bui avevano determinato.

Noi lo abbiamo sempre ricordato per lasciare a tutti una riflessione, una meditazione intima, un pensiero grato a quanti hanno speso l’esistenza ed immolato la vita per la conquista per tutti della LIBERTÀ.

La nostra idealità e la nostra speranza per tutti sono rivolte alla PACE, come conquista dei popoli da tutelare, salvaguardare ed affermare sempre. Nessun contrasto reale o provocato deve trovare nella guerra e nella violenza la sua soluzione.

Noi intendiamo, anche in questo momento drammatico che ci vede presi dall’ansia e dalla paura di una terribile pandemia, ricordare i grandi valori che hanno costituito le basi della nostra democrazia ed ai quali è giusto sempre ispirarci e riferirci nelle azioni della politica e dell’impegno pubblico.

Oggi, più che mai, l’Umanità ed i governi del mondo devono ritrovare nuova e più forte coesione per sconfiggere i nuovi drammi che creano tante imprevedibili sofferenze, lutti e macerie di ogni tipo oltre che altra povertà.

Nel segno della memoria, nel ricordo dei nostri martiri della libertà e della democrazia e nella testimonianza dei grandi valori della vita noi onoriamo nella riflessione e nella nostra intimità quanto la Storia ci ha lasciato con l’impegno di riportarlo a chi verrà dopo di noi.