Coronavirus, il punto di Vincenzo de Luca in Campania

Il governatore ha illustrato la situazione della Campania in vista della parziale riapertura

E’ tornato quest’oggi il consueto appuntamento-social del governatore della Regione Campania, Vincenzo de Luca. Nella lunga diretta facebook, de Luca ha analizzato la situazione regionale in vista della fase-2 che scatterà il prossimo 4 Maggio, e di cui ,qui di seguito, evidenziamo gli elementi salienti.

Dopo una lunga reprimenda circa le sterile polemiche degli ultimi giorni, definite dal Governatore “chiacchiericcio”, che hanno riguardato la cd. “questione europea” ed i dibattiti “nord-sud”, De Luca ha elogiato il modello campano in merito alla gestione della pandemia, ed ha poi rivolto l’attenzione alle venture elezioni amministrative e regionali, paventando l’ipotesi del voto attorno all’ultima settimana di luglio.

Riguardo la fase 2, De Luca ha parlato di un progetto di “screening” a tappeto per l’abbattimento degli ultimi focolai e della distribuzione in corso dei kit composti da 2 mascherine e che in questi giorni stanno venendo domiciliarmente recapitate nei comuni superiori ai 10.000 abitanti. Il quadro campano al momento resta rassicurante in quanto il contagio procede a ritmo controllabile (mediamente 60 contagi al giorno), tuttavia resta vigente il contesto di prudenza e tutela, e dunque nessuna deroga è applicabile alle restrizioni della mobilità dei cittadini circa l’uso obbligatorio delle mascherine e la ripresa parziale delle attività economiche.

Dalla prossima settimana si registrerà dunque la riapertura delle attività gastronomiche per la consegna a domicilio, in attesa delle disposizioni governative in vista della fase di ripresa.

De Luca ha poi lamentato lo stallo burocratico che nel nostro paese è ingombrante ostacolo all’erogazione dei fondi, riepilogando il piano socio-economico regionale stanziato per fronteggiare l’emergenza, e ha confermato l’impegno della regione agli esercenti attività turistiche in vista della prossima stagione estiva.

Il governatore ha infine chiuso il suo intervento rivolgendo un ringraziamento all’intera cittadinanza che ha dimostrato straordinario rispetto, salvo limitati casi, delle misure poste per il contenimento del contagio.