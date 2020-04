Coronavirus, De Luca mette in quarantena il comune di Saviano

A seguito del funerale dell'ex sindaco arrivano i provvedimenti del governatore

Saviano – Una settimana da dimenticare per la cittadina di Saviano, il comprensorio del napoletano, vede arrivare un’altra notizia dura, dopo il triste evento che ha visto la scomparsa del primo cittadino Carmine Sommese, ucciso dal virus, a seguito di una lunga degenza ospedaliera al Moscati di Avellino. Sommese, ex consigliere regionale nello scorso mandato elettorale, era sindaco di Saviano da diversi anni, ed il suo popolo ha voluto fargli sentire l’affetto anche al momento dell’ultimo saluto. Purtroppo, viste le misure restrittive in essere, che vietano la disputa dei funerali, ma soprattutto vietano gli assembramenti, il Presidente De Luca, si è visto costretto ad emanare un’ordinanza con la quale vieta spostamenti, se non per validi, da e per il comune di Saviano. I savianesi, quindi, saranno costretti a restare in città fino al 25 aprile e contestualmente nessuno fino a quella data potrà entrare nel territorio della città del carnevale.

Per consultare l’ordinanza clicca qui