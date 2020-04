Coronavirus: De Luca intende blindare la Campania se la Lombardia riapre

In conferenza stampa, De Luca ha fermamente dichiarato l'intenzione di chiudere i confini della Campania se la Lombardia riaprirà

Oggi, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da Coronavirus, le parole del Governatore sono state molto chiare:

”Se dovessimo avere corse in avanti da parte di Regioni dove c’è un contagio ancora così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle Regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso”.

Di fronte al numero ancora particolarmente alto di contagi registrati ogni giorno dalla Lombardia e da altre Regioni settentrionali, Vincenzo De Luca ha manifestato la sua grande preoccupazione e il serio rischio di un ritorno dell’onda di contagio nel sud Italia.

Ha evidenziato l’estrema necessità di gestire responsabilmente e sistematicamente la Fase 2, quella della graduale ripresa e ha continuato: “La cosa più drammatica sarebbe riaprire le attività economiche in maniera indifferenziata e poi, dopo due settimane, il tempo di sviluppo del contagio, essere costretti a richiudere tutto e crollerebbe il Paese intero”.