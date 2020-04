Sul posto i Vigili del Fuoco

Forino – I Vigili Del Fuoco di Avellino, alle ore 00:10 di questa notte, sono intervenuti a Forino, in via Casaldamato, per un incendio di un’autovettura, parcheggiata nei pressi di un edificio del posto. Il pronto intervento, ha permesso lo spegnimento delle fiamme, e di evitare che le stesse si propagassero ad una autorimessa limitrofa. Danni si sono registrati alla facciata dell’edificio. Oltre tanto spavento, nessuna conseguenza per i residenti.