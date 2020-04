“Adesso basta con la propaganda. Dalla Regione arrivano numeri inesistenti, questo atteggiamento è irrispettoso del dolore delle famiglie e delle imprese.

Non ci sono nuovi 600 milioni della Regione, non ci sono gli altri 300 milioni annunciati”. Cosi in una nota il Gruppo Caldoro in Consiglio regionale della Campania.