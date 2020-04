In Campania, ulteriori misure restrittive in vista delle festività pasquali

Con nuova ordinanza n.30 del 9 aprile 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto ulteriori misure restrittive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in vista delle festività pasquali.

Nello specifico, il provvedimento prevede che nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante, in modo da evitare eventuali vinificazioni delle stringenti misure poste in essere finora per arginare la diffusione del contagio.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.