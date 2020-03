Covid-19, Ariano Irpino blindata fino al 14 Aprile

Prolungato il divieto d'entrata e uscita per Ariano Irpino ed altri quattro comuni

Giunge oggi una nuova ordinanza della Regione Campania che dispone il prolungamento delle misure straordinarie volte al contenimento del contagio da Covid-19 relativamente al comune di Ariano Irpino ed ai comuni del salernitano di Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta.

Nei suddetti comuni vige dunque fino al 14 Aprile il divieto di allontanamento dal territorio comunale per tutti gli individui ivi presenti ed altresì il divieto d’ingresso. La possibilità di transito da questi territori comunali resta possibile solo per gli operatori sanitari, per il personale addetto ai controlli e per gli esercenti di attività consentite compatibilmente ai decreti fin’ora emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile al seguente link:

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-26-31-03-2020.pdf