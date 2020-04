A sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà, sono rese note le modalità per ottenere buoni spesa

Avellino - In ottemperanza all’ordinanza con cui il Governo ha stanziato 400 milioni di buoni spesa per aiutare chi, in vista dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si trova in notevoli difficoltà economica, anche il comune di Avellino si è attivato rendendo note, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale, le modalità da seguire.

L’ammontare dell’importo dei buoni spesa da destinare a tutti i cittadini del territorio comunale con notevoli difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità, varia a seconda della composizione del nucleo familiare, in base a quanto disposto dalla tabella pubblicata in avviso.

Il beneficio è riconosciuto anche ai cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza.

L’istanza va inoltrata, esclusivamente in via telematica, entro le ore 14:00 di lunedì 6 aprile 2020, tramite il servizio Telemoney.

In via del tutto eccezionale, per i richiedenti impossibilitati ad inoltrare la domanda telematicamente, è possibile presentare a mano la domanda cartacea all’ingresso di Palazzo di Città compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito ufficiale del Comune o ritirabile direttamente in loco.

Clicca qui per il modulo scaricabile.

Clicca qui per visionare l’avviso integrale del Comune.