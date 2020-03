Ora legale 2020: da questa notte in vigore

Alle 2:00 il passaggio dall'ora solare a quella legale

Mancano soltanto poche ore al cambio dell’ora. Avverrà infatti stanotte il passaggio dall’ora solare a quella legale, e dunque, come di consueto, alle ore 2:00 le lancette andranno spostate di un’ora avanti. Un’ora di luce in più quindi, ma anche un’ora di sonno in meno; queste le conseguenze fino al prossimo cambio previsto per il prossimo Ottobre.

La novità stavolta è rappresentata dal fatto che potrebbe essere una delle ultime volte dell’entrata in vigore dell’ora legale in Italia. Lo scorso anno infatti il Parlamento Europeo ha discusso la fine del passaggio all’ora legale per gli stati membri, lasciando però ad ogni stato dell’ Unione il diritto di decidere se mantenere o meno il cambio di orario. Ebbene, nel mese di giugno il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento, ciò significa che per ora tutto rimane inalterato.