A UnoMattina, in un collegamento diretto, il sindaco Festa annuncia l'intenzione di effettuare tamponi a tappeto

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ospite di Unomattina, programma telesivo d’informazione in onda su Rai 1, ha chiaramente illustrato, in collegamento diretto, il programma che intende seguire per contrastare efficacemente l’emergenza epidemiologica da Covid-19: l’intenzione è quella di procedere all’effettuazione di test rapidi in tutta la Provincia, adottando sostanzialmente il modello già sperimentato nella Corea del Sud: “La strategia è quella di evitare che finisca in ospedale un paziente in più. La rincorsa al virus ci fa perdere, l’unica mossa vincente è quella di anticiparlo” - ha con sicurezza affermato Festa specificando, inoltre, che le tappe di questa strategia sono tre: “il pedinamento, la cattura e l’isolamento del virus”

Sono già ben cinquemila i test programmati grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Medici.

“Stiamo lavorando per partire presto con i test veloci. I primi ad essere sottoposti a tale test saranno gli operatori sanitari, la categoria più esposta al contagio, e le persone venute a contatto con i contagiati”. Queste le parole del sindaco che, considerando le misure adottate dalla Regione ancora insufficienti, ha deciso di dare azione ad un vero e proprio “modello Avellino” diretto all’immediata individuazione del virus.

Infine, Festa ha chiarito: “Con questa iniziativa non voglio sostituirmi alle autorità sanitarie locali ma mi avvalgo dei poteri del sindaco per salvaguardare la salute e la sicurezza della mia comunità”.