Coronavirus: Vietati gli spostamenti in un comune diverso

Sono consentiti solamente spostamenti per motivi di lavoro, urgenza o motivi di salute

Nella giornata odierna, a seguito delle dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza ed il ministro dell’interno Luciana Lamorgese, hanno emanato un’ordinanza che vieta gli spostamenti in un comune diverso se non per motivi di lavoro, urgenze, oppure motivi di salute.

Il provvedimento, controfirmato dai due dicasteri e che entra in vigore da oggi, tende a limitare la diffusione del visur, ponendo ulteriori misure restrittive, che si integrano ai DPCM.

Per visualizzare l’ordinanza clicca qui