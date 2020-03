Coronavirus: nuova ordinanza di De Luca

De Luca blocca gli spostamenti verso la Regione Campania e obbliga la rilevazione della temperatura anche ai viaggiatori interregionali

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 ha adottato ulteriori misure dirette a contrastare e gestire l’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Con la presente, il Governatore si pone in perfetta linea con le prescrizioni dell’ordinanza emanata oggi dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno con cui si dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in Comuni differenti rispetto a quelli in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute e di assoluta urgenza. Il Governatore ha, infatti, previsto per tutti i soggetti provenienti da altre Regioni d’Italia o dall’estero che faranno ingresso nella Regione Campania o che vi abbiano fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Comune di destinazione o ad altri soggetti competenti, nonché l’obbligo di osservare l’isolamento domiciliare per quattordici giorni decorrenti dall’arrivo e l’obbligo di rimanere reperibili per ogni attività di sorveglianza. Si prescrive, infine, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o, ancora, l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Nuove disposizioni concernono anche i viaggiatori in arrivo, con collegamenti interregionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Afragola, Salerno, Caserta, Benevento, Battipaglia, Sapri, Aversa, Eboli e Vallo della Lucania: per gli stessi è previsto l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea secondo le modalità adottate dalle singoli stazioni, nonché l’obbligo di compilare e presentare l’autocertificazione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.