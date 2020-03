Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: raccolta fondi a favore del “Moscati”

L'Ordine ha aderito all'iniziativa promossa dai Dottori Commercialisti irpini

“La solidarietà raggiunge l’impossibile” . Anche l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino partecipa all’iniziativa promossa dall’ordine dei Dottori Commercialisti irpini per la raccolta fondi di urgente necessità a favore dell’ospedale Moscati per far fronte all’emergenza Covid-19.

“Il Consiglio dell’Ordine ha aderito alla iniziativa per la raccolta dei fondi da destinare all’Ospedale Moscati che ha visto coinvolti tutti gli Ordini professionali irpini per dare un contributo a chi combatte in prima linea quotidianamente contro il Covid-19“, afferma il presidente dell’Odaf Ciro Picariello. ”La raccolta riunisce, infatti, le seguenti realtà: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Notabile di Avellino, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, Ordine dei Farmacisti e Federfarma”, spiega Picariello. Che aggiunnge: “I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di presidi e apparecchiature sanitarie per fronteggiare la difficile l’emergenza. Invitiamo tutti gli iscritti a partecipare alla raccolta”.

Per le offerte è stato aperto un conto dedicato, intestato all’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Avellino, Banco BPM – c/c 019642 – IBAN IT03 G 05034 15100 000000010642 – causale ” Emergenza Coronavirus”.

Nella giornata del 20 marzo è stata raggiunta la somma di 7.628 euro.