Il presidente vieta anche le attività ludiche e sportive all'aperto

Il governatore della Regione Campania, non è soddisfatto delle misure attuate dal governo centrale e dispone attraverso l’ordinanza n.15 del 13/03 misure maggiormente restrittive, che, di fatto, vietano alle persone di uscire dalla propria abitazione. Il presidente Vincenzo De Luca, attraverso una propria ordinanza, prima e successivamente attraverso una nota di chiarimento ufficiale dai canali social della Regione Campania, consente ai cittadini di uscire di casa solamente per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, come si legge dalla ordinanza.

Nello specifico al punto 4 della suddetta ordinanza vengono riprecisati eventuali sanzioni che scaturiscono dalla trasgressione dell’ordinanza, ma soprattutto al punto 5 chiarisce che chiunque venga trovato per strada senza comprovato motivo verrà segnalato al competente dipartimento ASL con contestuale disposizione dell’isolamento per 14 giorni.

Per rendere maggiormente comprensibile il provvedimento, la Regione Campania, attraverso i suoi canali social ufficiali e contestualmente sul sito, ha pubblicato un chiarimento in cui viene specificata la incompatibilità delle attività ludiche o sportive con l’ordinanza emanata dal Presidente

