Asl Avellino, indetta procedura per conferimento incarichi

L'Asl Avellino in cerca di nuovo personale

E’ di oggi l’avviso dell’Asl di Avellino di Manifestazione di interesse per il Conferimento di Incarichi in Regime di Lavoro Autonomo per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’Emergenza COVID-19. E’ stata in particolare indetta la procedura di urgenza per il conferimento di incarichi presso i Presidi Ospedalieri dell’Asl di Avellino per nuovi medici, farmacisti e biologi.

Tale avviso è disponibile sul sito dell’Asl di Avellino.