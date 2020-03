Per motivi di riorganizzazione del servizio conseguenti all'emergenza sanitaria in corso

L’Alto Calore comunica che, per motivi di riorganizzazione del servizio conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, gli sportelli al pubblico presenti sul territorio delle Province di Avellino e Benevento resteranno chiusi al pubblico ma operativi per ogni esigenza degli utenti.

