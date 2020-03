Il dott. Pignataro: “Si tratta di una sentenza innovativa che fa giurisprudenza"

In una recentissima sentenza la sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 27 Febbraio 2020 ( 7969/20) conferma che anche la violenza morale commessa da un insegnante è reato. La Corte si è espressa a seguito della conferma da parte della Corte di Appello, di tre mesi di reclusione per il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 c.p. commesso da un insegnante pugliese, ai danni di alcuni alunni cagionando in essi disagi psico-fisici, come disturbi del sonno, rifiuto della scuola, manifestazioni di pianto, intolleranza ai rimproveri ecc.

“ Si tratta di una sentenza innovativa che fa giurisprudenza - spiega il dott. Salvatore Pignataro Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, componente del settore Scienze Investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi e socio dell’Associazione Italiana di Intelligence e Security. – In ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l’intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi.”

Cosi come scrive la VI Sezione Penale nella sentenza di condanna: “l’imputata mancava di pazienza nell’interagire con gli alunni, soprattutto con i più fragili, lenti o introversi, che umiliava verbalmente, utilizzava un martelletto sbattuto sulla cattedra per imporre l’ordine e il silenzio, urlava e sgridava i bambini con toni di voce molto alti, ed aveva perfino dato uno schiaffo a due di essi.” Insomma una giurisprudenza più chiara che di sicuro garantisce una maggiore tutela nei confronti dei figli minori e rende chiare anche i parametri correttivi ed educativi da utilizzare da parte di chi è preposto ad istruire.