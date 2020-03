Il governatore ha vietato qualsiasi attività dopo le 18 ai ristoratori

Il governatore Vincenzo De Luca, aumenta le restrizioni per combattere l’emergenza Covid-19. Attraverso l’ordinanza n.11 del 10/3, in ottemperanza al DPCM del 9 Marzo, ha imposto agli esercenti di attività di ristoro, bar e pizzerie, di non poter lavorare , se non nell’orario 6:00-18:00, nemmeno con il servizio a domicilio, che non era esplicitamente vietato dal decreto firmato Conte.

Ovviamente, come vale per chiunque violi i provvedimenti delle autorità, anche in questo caso la pena sarà l’arresto fino a 3 mesi oppure la multa fino a 206 euro, ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Per visualizzare l’ordinanza clicca qui