8 marzo, l’Ugl lancia l’iniziativa ‘Il lavoro cambia, il futuro sarà (anche) delle donne’

Il gazebo sarà allestito in piazza Libertà, ad Avellino, dalle ore 10

Domenica, dalle ore 10, l’Ugl sarà in piazza Libertà, ad Avellino, per dare voce ai diritti delle donne.

Titolo dell’evento è ‘Il lavoro cambia, il futuro sarà (anche) delle donne”.

Per l’occasione sarà allestito un gazebo, un vero e proprio punto di incontro tra i sindacalisti e tutti coloro che avranno necessità di informazioni e sostegno. Promotrici dell’iniziativa Monica Spiezia, responsabile Ugl pari opportunità e Rita Laudati, coordinamento donne e previdenza. Durante la mattinata sarà presente anche una delegazione dell’Ugl Giovani coordinata da Antonio Silvestro.

“La partecipazione delle donne nel mondo del lavoro è da sempre messa a dura prova.- afferma Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl – Come risulta davvero complicato coinciliare tempi di vita e di lavoro, il più delle volte causa di dimissioni. “

“È inaccettabile che nel 2020 - prosegue - molte donne siano ancora costrette a rivendicare diritti negati, a combattere gravi discriminazioni e forme di violenza fisiche e psicologiche. È giunto il momento di dire basta a tutto ciò e di applicare concretamente quanto stabilito dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) per la tutela e la promozione delle lavoratrici. Come sindacato abbiamo il dovere di tutelare il futuro delle donne, una priorità per l’intero Paese”.