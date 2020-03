Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia

Il Presidente del Consiglio: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro"

Emergenza coronavirus: il governo ha deciso la chiusura “in via prudenziale” di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato in conferenza stampa la chiusura delle scuole e delle Università e ha precisato: “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo la diffusione del virus e le valutazioni finali”.

Poi ha concluso: ”Torneremo ad aggiornarvi presto, stiamo lavorando alacremente sul dpcm, abbiamo già la bozza pronta”. Il decreto con le ulteriori misure previste per contenere la diffusione del Covid-19 è atteso in serata.