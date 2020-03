Palazzo Santa Lucia, concluso il tavolo tra Regione Campania e mondo produttivo

Avellino – Si è appena conclusa a Palazzo Santa Lucia la riunione indetta dal presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca sull’emergenza “coronavirus”, invitando a partecipare tutto il mondo produttivo. Per Coldiretti Campania era presente il direttore regionale Salvatore Loffreda, che ha chiesto al presidente De Luca di sostenere le imprese agricole e il sistema agroalimentare campano con un intervento deciso verso l’accelerazione dei pagamenti di Agea, agevolando anche l’accesso al credito bancario.

Gli effetti del coronavirus cominciano a farsi sentire anche sul sistema agricolo regionale, con rallentamenti nelle consegne sulle piattaforme del Nord Italia ed europee, oltre alle flessioni sul mercato mondiale. A tale proposito è stato chiesto alla Regione Campania un intervento risoluto per contrastare le fake news sui rischi del trasporto delle merci dall’Italia nel mondo. Il contraccolpo sul settore turistico regionale sta cominciando a colpire anche gli agriturismi, dove si registrano ingiustificate cancellazioni di prenotazioni.