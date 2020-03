Denunciati alla Autorità Giudiziaria perchè ritenuti responsabili di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”

Roccabascerana - Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Roccabascerana che hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due giovani ritenuti responsabili di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

La pattuglia era impegnata nell’ambito di un servizio pomeridiano di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei Carabinieri non passava inosservato l’atteggiamento sospetto assunto dai due giovani fermati a bordo di un’auto: si procedeva dunque al controllo, ritenendoli di possibile interesse nella lotta alla droga.

L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito dell’immediata perquisizione che portava al rinvenimento di vari pezzi d’hashish, alcuni sigillati sottovuoto, per un peso complessivo di circa 70 grammi.

Alla luce delle evidenze raccolte, i predetti, entrambi sulla ventina e residenti a Montesarchio, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.