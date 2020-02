Borrelli:” E’ quello che avevamo chiesto"

Il Presidente della Regione Campania De Luca chiede ai direttori sanitari lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni straordinarie di personale medico per l’emergenza del Coronavirus. Borrelli:” E’ quello che avevamo chiesto. Chi non seguirà le disposizioni lo denunceremo alla Procura della Repubblica.”

Nella giornata del 26 febbraio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato nell’aula del consiglio regionale di aver inviato una nota a tutti direttori sanitari del territorio campano per richiedere assunzioni immediate di personale sanitario, per l’emergenza del epidemia del virus COVID-19, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici regolarmente svolti in campania.

“Era quello che volevamo ed avevamo già chiesto. I direttori sanitari che non si atterranno a queste disposizioni li denunceremo alla Procura della Repubblica.” – ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli.