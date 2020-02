La situazione in Irpinia, come specificato dal sottosegretario Sibilia, è pienamente sotto controllo

Avellino – Stamattina, nel corso dell’incontro con la stampa presso la Prefettura di Avellino, Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha specificato le necessarie contromisure da adottare, nel territorio irpino, per contrastare l’emergenza Coronavirus ma ha, soprattutto, rassicurato i cittadini irpini: “Nonostante gli allarmismi e le situazioni di panico createsi non ci sono difficoltà in questo momento in Provincia. Le situazioni sono molto marginali: sono cinque i comuni attenzionati in cui i pazienti, che non manifestano alcun sintomo di contagio, sono sottoposti al costante controllo delle autorità sanitarie locali. In questo momento l’Irpinia non è sotto emergenza coronavirus rispetto alla situazione al Nord. Siamo sicuramente in grado di monitorare la situazione”.

Con fermezza, il sottosegretario Sibilia ha invitato a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le regole per evitare il contagio: “Dobbiamo tenere presente il decalogo del Ministero della Salute pubblicato ovunque. Lo stesso vale anche per le aziende, pubbliche e private, in cui ci sono accorgimenti maggiori da tenere”.

In conclusione, specificando che i Carnevali irpini non sono a rischio, ha annunciato che nello stesso pomeriggio ci sarà l’incontro con l’Asl, forze dell’ordine e Prefettura per l’elaborazione ed emanazione ufficiale delle misure da predisporre.