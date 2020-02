Question time comunale sospeso a causa dell'assenza della stragrande maggioranza di componenti; novità sulle questioni Informa-giovani e piscina comunale

Avellino - Si è riunito stamattina, convocato in via straordinaria, il Consiglio Comunale per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art.63 del Regolamento Consiliare.

La seduta, in cui non era richiesto, ai fini del prosieguo, il raggiungimento del numero legale minimo non ha, però, avuto esiti produttivi e favorevoli. Infatti, l’aula era desolatamente vuota; assente anche il primo cittadino e, soprattutto, alcuni assessori “interrogati”, come Cuzzola e Di Falco. Presenti solo Santoro, Iandolo, Iacovacci, Picariello, De Simone, Spiniello e il vicesindaco Laura Nargi.

La seduta non è durata nemmeno un’ora, tempo di effettuare solo un paio di quesiti tra i quali quello di Amalio Santoro, consigliere comunale di “Si può” rivolto proprio all’assente assessore alle Finanze Cuzzola e avente ad oggetto l’idoneità o meno del Comune di Avellino a garantire aiuti alle famiglie in difficoltà soprattutto per quanto concerne il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Nonostante l’assenza dell’ “interrogato” il quesito ha trovato una risposta, seppur poco esaustiva, dal vicesindaco Nargi che ha specificato che le agevolazioni in questione sono già state predisposte.

Ha poi preso parola Francesco Iandolo, consigliere di “Avellino Più, che ha chiesto all’assessore alle Politiche giovanili, Stefano Luongo, delucidazioni in merito alla questione della piscina comunale: Iandolo ha chiesto all’amministrazione a che punto sia la questione dopo il pronunciamento del Tar e quali siano le azioni e le tempistiche previste per la rescissione del contratto con la Polisportiva. “Vogliamo affidare la struttura ad un credibile e valido gestore. Il Comune convocherà in settimana le ditte che hanno manifestato la loro volontà a gestirla”, ha riposto Luogo.

Ha poi seguito un secondo quesito con cui lo stesso Iandolo ha richiamato l’attenzione di Luongo sull’utilità e funzionalità dello sportello Informa-Giovani, servizio pubblico di supporto e orientamento ai giovani non più attivo; in particolar modo, il riferimento è alla mancata erogazione di fondi da parte della Provincia e la Regione: “Conviene riattivarlo?” è l’incisiva domanda di Iandolo. Luongo ha esaustivamente precisato che: “L’Informa-Giovani è stato superato in quanto né la Regione Campania né la Provincia erogano più fondi per servizi di questo tipo. Se capiamo che lo sportello Informa-Giovani possa ancora avere un’utilità, non avremo alcun problema a predisporne l’attivazione. La mia idea è quella di informare i ragazzi sulle attività istituzionali della città e di riattivare il Forum dei Giovani, operazione che concluderemo entro quest’anno”.

Fermo restando tali dichiarazioni, non è sembrato più possibile proseguire il Question Time, data l’assenza della stragrande maggioranza dei componenti.

“Richiameremo gli assessori assenti; comportamenti simili non sono rispettosi nei confronti dell’Aula. Non giustifichiamo nessuno”. Con queste parole del vicesindaco Nargi, si è sospesa inevitabilmente la seduta del consiglio comunale.