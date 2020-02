Il dott. Pignataro: " Occorre sensibilizzare tutti gli attori presenti sul territorio e fare una lavoro di squadra per migliorare la percezione di sicurezza, legalità e dunque dare sviluppo alle aree interne”

Castelfranci - Grande successo di pubblico al convegno sul tema: “ Sicurezza, Legalità e Sviluppo del territorio” che si è svolto presso la sala consiliare del comune di Castelfranci organizzato dalla presidenza regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania guidata dal dott. Salvatore Pignataro. Lo stesso presidente regionale ha parlato della sicurezza reale e quella percepita dai cittadini. La sicurezza nel tempo è cambiata e si è modificata allo steso modo della società.

Pignataro ha evidenziato anche gli ultimi dati sui reati commessi in provincia di Avellino ed ha rilevato l’esigenza di promuovere a tutti i livelli i valori della legalità attraverso i valori e la moralità. “Questo appuntamento organizzato in Alta Irpinia ha come finalità quella di riunire gli amministratori locali, istituzioni, le associazioni di volontariato e i cittadini del territorio per discutere sulle strategie alla tutela del territorio e promuovere la legalità e la sicurezza dei cittadini. Tutti – ha spie il dott. Pignataro- dobbiamo essere consapevoli che oltre alle attività meritorie svolte dalle istituzioni preposte, occorre sensibilizzare anche tutti gli attori presenti sul territorio e fare una lavoro di squadra per migliorare la percezione di sicurezza, legalità e dunque dare sviluppo alle aree interne.”

Prima dell’arrivo del sindaco di Castelfranci Generoso Cresta, ha portato i saluti istituzionali i consigliere comunale Vincenzo Gambale che ha ringraziato la presidenza regionale Aicis per aver organizzato l’importante incontro. A seguire c’è stato l’intervento del comandante della Polizia Municipale di Atripalda Domenico Giannetta. Il comandante ha spiegato tutti i fattori necessari per garantire la sicurezza urbana integrata ma anche gli strumenti legislativi e le possibilità di attingere finanziamenti regionali e nazionali sui Pon Sicurezza. Infine l’avvocato Raffaele Tecce ricercatore di Diritto e procedura Penale ha rimarcato l’esigenza di legalità e sicurezza soprattutto per le piccole comunità. Senza questo non si può avere sviluppo del territorio.

L’avvocato ha infine rimarcato per i piccoli comuni di mettere insieme e promuovere le risorse del territorio come ad esempio l’albergo diffuso con la finalità di attrarre turisti. Infine l’intervento dell’avvocato Vincenzo Pacifico che ha sottolineato l’impegno regionale della elettrificazione della ferrovia. Presenti in sala il comandante della Stazione Carabinieri, esponenti dell’associazionismo, rappresentanti dell’UNMRI ( Unione Insigniti Onoreficenze della Repubblica) presieduti dal presidente provinciale Salvatore Malerba, il comandante della Polizia Municipale del comune di Montella Gerardo Iannella, ma anche amministatori di Castelfranci e cittadini del posto e del territorio limitrofo.

Da Dottor Salvatore Pignataro