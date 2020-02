Avellino – Fa esplodere un petardo prima di entrare a scuola: denunciato 19enne irpino

Le immediate indagini condotte sul posto, hanno consentito di risalire, grazie anche alle telecamere di video-sorveglianza presenti in zona, all’autore del gesto

Avellino – Nelle prime ore della mattinata odierna, nei pressi dell’Istituto Scolastico “Alfredo Amatucci”, sito in Viale Italia, il personale della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura, è intervenuto a seguito di un’esplosione avvenuta a pochi metri dall’istituto, causata dalla deflagrazione di un ordigno artigianale. Sul posto il personale di Polizia ha potuto in pochi minuti repertare i residui dell’ordigno, debitamente sottoposti a sequestro, risultati essere riconducibili ad un petardo.

Le immediate indagini condotte sul posto, hanno consentito di risalire, grazie anche alle telecamere di video-sorveglianza presenti in zona, all’autore del gesto, identificato in un 19enne, incensurato e residente in Provincia di Avellino. Rintracciato all’interno dell’istituto il ragazzo ammetteva di aver fatto esplodere il petardo senza alcun particolare motivo ma solo per compiere una bravata e senza rendersi conto della gravità del gesto che, fortunatamente, non ha causato nocumento a persone o danni alle autovetture parcheggiate. Il 19enne, al termine degli accertamenti di rito è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Da Questura di Avellino