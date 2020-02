La manifestazione avrà inizio Domenica 23 febbraio

Montemiletto - Anche quest’anno la ProLoco Mons Militum, con la collaborazione dell’ Oratorio Giovanni Paolo II, dei Lions Mons Militum, dell’Anpas e della ASD Passion Dance, si impegnerà per allietare la cittadinanza con una sfilata che partirà da V.le degli Astronauti con carri allegorici, balli e la tradizionale quadriglia. La manifestazione proseguirà lungo le strade del paese per culminare in P.za IV Novembre con la tipica rappresentazione della scenetta teatrale della Zeza.

È questa una tradizione molto radicata nella cultura irpina ed è per questo motivo che la Pro Loco Mons Militum, impegnata nella valorizzazione culturale e folkloristica del territorio, da anni si prodiga con dedizione alla preparazione di questo evento, coinvolgendo grandi e piccoli, con il preciso intento di riportare in vita una tradizione rimasta sospesa da qualche anno.

La Zeza è motivo di aggregazione cittadina sia nelle giornate proprie del carnevale ma, soprattutto, nella fase organizzativa. Preparare balli, canti e vestiti da indossare è un momento di socializzazione e di divertimento per quanti vi partecipino. “La fase preparatoria – dichiara il Presidente della Pro Loco Florindo Garofalo – è per certi versi un grande sacrificio che vede coinvolti grandi e piccoli. Sacrificio che viene poi ripagato con la gioia e il divertimento che trova il suo culmine nelle giornate di Domenica e di Martedì grasso”. “La Zeza – continua il Presidente – nonostante il passare degli anni, risulta essere un appuntamento molto atteso dalla popolazione.

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione:

Domenica 23 Febbraio:

ore 9:30 – Raduno del corteo in Via L. Della Porta (località Montaperto) e arrivo in piazza R.E. Margherita Rappresentazione de “La Zeza di Montemiletto” dei grandi e piccini

Ore 15:00 – Raduno del corteo in Viale degli Astronauti e arrivo in Piazza IV Novembre Rappresentazione de “La Zeza di Montemiletto” dei grandi e piccini A seguire esibizione scuola di ballo ASD Passion

Dance Martedì 13 Febbraio

Ore 17:00 Raduno del corteo in Viale degli Astronauti e arrivo in Piazza IV Novembre Rappresentazione de “La Zeza di Montemiletto” dei grandi e piccini.