Un messaggio ai giovani del Vescovo :"Creare occasioni di riconciliazione"

Avellino - Oggi 14 Febbraio, come da calendario è la festa degli innamorati, tutte le coppie festeggiano per l’occasione San Valentino. Nella città capoluogo della provincia Irpina, oltre ovviamente alla festa degli innamorati, è la festa del Santo patrono San Modestino, vescovo e martire, protettore della città di Avellino, nonchè della diocesi avellinese.

Modestino, figura simbolo del culto avellinese, si stabilizzò in Irpinia, dove fu nominato vescovo, dopo essere giunto in Italia da Antiochia, città dell’allora impero romano d’oriente, attuale Turchia. A distanza di oltre 1700 anni dalla morte del santo e martire avvenuta il 14 febbraio del 311 d.c., ovviamente questa mattina presso la cattedrale del capoluogo si è tenuta la Santa Messa in onore del Santo e patrono della città.

A margine della celebrazione liturgica, il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, ha voluto fare un appello ai ragazzi, invitandoli a socializzare e fraternizzare :”Credo che sia sotto gli occhi di tutti che ognuno è chiuso nel suo mondo virtuale, quindi gli altri non esistono se non come avversari, invece dobbiamo rincontrarli come fratelli, come amici, oggi che è San Valentino“, ha poi infine sottolineato :”Cerchiamo di capire che dalle difficoltà usciamo solamente insieme“.

Anche il sindaco Gianluca Festa è intervenuto, dicendo di considerare la celebrazione del Santo Patrono come il compleanno della città :”Vivo il Santo Patrono come il Giorno del compleanno. E nel giorno del compleanno della città ci sono tanti buoni propositi e desideri. Chiedo ad ogni cittadino di assumere un impegno con la città“, continuando poi facendo il parallelo con la festa di San Valentino :”Abbiamo la fortuna che capita nel giorno di San Valentino, amiamo la nostra città, amiamo il prossimo, insieme possiamo crescere tanto e bene“.