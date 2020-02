50enne ritenuto responsabile del reato di “Ricettazione”.

Bisaccia - I Carabinieri della Stazione di Bisaccia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne ritenuto responsabile del reato di “Ricettazione”.

In particolare, durante un servizio di perlustrazione svolto a Bisaccia in orario mattutino, l’attenzione della pattuglia veniva attratta da un’autovettura che alla vista dei Carabinieri rallentava improvvisamente la marcia. Intimato l’“Alt”, dalle immediate verifiche risultava che quell’utilitaria era stata da poco rubata in un comune dell’alta Irpinia.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il veicolo è stato restituito all’avente diritto.

Da Comando Provinciale Carabinieri di Avellino